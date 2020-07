Fisherman Sandals sind die neuen Birkenstocks & das sind unsere Favoriten

Vom Bananenbrot-Hype bis hin zu Kopfkissenkleidern , der Lockdown hat viele eigenartige Microtrends hervorgebracht. Und auch das Thema Loungewear hat an Bedeutung gewonnen – logisch, weil viele von uns seit Monaten nur noch selten die Wohnung verlassen und sich deswegen so bequem wie möglich kleiden wollen. Das schicke Office wurde gegen das heimische Sofa eingetauscht, Bluse, Suit und Heels gegen T-Shirt, Jogginghose und Birkenstocks. Bei einem so großen Fokus auf Komfort ist der neuste Schuhtrend gar nicht mal so überraschend. Ich spreche von der sogenannten Fisherman Sandal.