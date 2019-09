Wenn ich in Berlin eines gelernt habe, dann, wie man Flohmarkt macht. Ich war schon überall und habe mal mehr, mal weniger Knete gemacht, aber immer einen wirklich schönen Sonntag gehabt. Es gibt Flohmärkte, auf denen man auch Markenkleidung noch relativ gut verkaufen kann. Insgesamt ist hier aber eher mein Abschlagplatz für günstige bis mittelteure Kleidung und No-Name Vintage-Produkte. Kleiner Tipp: Versetze dich immer in die Lage der*des Käufer*in. Du würdest auch keine 20 Euro für einen getragenen COS-Rock bezahlen. Wenn du Kleidungsstücke hast, die dir sehr am Herzen liegen, nimm sie gar nicht erst mit. Außer, der Flohmarkt ist bekannt für höhere Preise.