Modetrends: Im Herbst/Winter 2020 dreht sich alles um Komfort

Vor Corona trugen wir gesteppte Jacken als Comfort-Wear – an Tagen, an denen wir am liebsten im Bett geblieben wären, statt in aller Frühe im Halbdunkel und bei bitterkalten Temperaturen ins Büro zu gehen. Heute arbeiten einige von uns immer noch von zu Hause aus und müssen die Wohnung also gar nicht verlassen. Weil es sich eingekuschelt in eine Decke aber gar nicht mal so gut tippen lässt (glaub mir, ich hab's versucht – das dumme Ding verrutscht ständig und spätestens, wenn du aufs Klo musst, musst du die Decke ablegen und dann wird's kalt), ist so eine gesteppte Jacke aber gar nicht mal so unpraktisch! Und dann schauen dich der Postbote und deine Kolleg*innen im virtuellen Meeting auch nicht mehr so komisch an. Vorteil Nummer drei: In einer Steppklamotte kannst du problemlos kurz zum Bäcker oder in den Supermarkt gehen.