Peut-être la tendance la plus incontournable de la saison AH20, le look tailleur déstructuré a fait son apparition à Copenhague lors du défilé Ganni, où la directrice artistique, Ditte Reffstrup, associait un costume à rayures oversize avec un col prairie et des bottes de pluie à semelles compensées. Plus tard, à Londres, Preen et Margaret Howell ont tous deux proposé leurs propres versions de la silhouette, avec des costumes trois pièces de style années 70 pour le premier, et des pantalons ceinturés et bouffants pour le second. À Milan, le défilé Gucci d'Alessandro Michele présentait un mannequin portant un pantalon à carreaux avec un chemisier en satin rose, des gants en maille ornés de nœuds et des lunettes à monture métallique, tandis que Tod's proposait une alternative plus masculine, avec un blazer oversize camel, un pantalon bleu, des baskets et une chemise en popeline retournée. Et le plus beau ? Plus le costume est oversize, plus il convient pour prendre les appels de Zoom depuis votre canapé. Quoi ? Vous êtes toujours techniquement présentable pour le travail.