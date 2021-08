Selon Fernandez, l'intérêt réside dans le fait que les styles uniques des poupées complètent leur personnalité et encouragent l'expression de soi. "Chaque fois que je me vois dans le miroir avec une tenue inspirée des Bratz, j'ai l'impression de montrer au monde qui je suis, à quel point je me sens bien dans ma peau", explique-t-elle à Refinery29. "[C'est une façon] de gagner en confiance et en amour de soi". Vanessa Campana, alias @v_camps sur Instagram, 23 ans, s'habille comme une poupée Bratz parce que, maintenant qu'elle est en charge de son style, elle le peut : "J'adore les vêtements des [poupées] Bratz depuis toujours, alors maintenant que je suis une adulte et que je peux porter des mini-jupes et des bottes à plateforme, et bien, je le fais", dit-elle. "J'aime l'idée de... laisser s'exprimer la poupée Bratz qui est en moi".