Ce qui me ramène à TikTok. Après cette déclaration de la semaine dernière selon laquelle je serais vieille et complètement dépassée, je me suis demandée si le jean baggy n'était pas un bon moyen de transitionner du jogging au pantalon rigide une fois que le spectre de la pandémie se sera estompé. Mais après un an de séparation avec mon fidèle slim, je vois plus clairement les aspects les moins savoureux de ce style : cette tendance à faire glisser mes chaussettes chaque fois que je les enlève. Ou comment, après une longue soirée, je dois demander à mon copain de m'aider à l'enlever allongée sur le canapé, trop épuisée pour le faire moi-même. Ou comment il m'est parfois impossible de faire passer mes hanches dans ma supposée taille chez certaines marques. "Bizarre" - un mot que certains sur TikTok ont utilisé pour décrire le style - n'est pas le mot ni la raison pour laquelle je me sens prête à oublier le slim. C'est plutôt du fait qu'il n'y a rien de cool à porter des vêtements qui me font mal - surtout après une année à profiter de vêtements utiles, et confortables