La mini-jupe fait son grand retour (& on la veut courte, très courte)

Le seul article de notre garde-robe plus mini que nos tenues de soirée, nos shorts courts et nos cardigans en 2021 sont nos jupes , qui, au cours de la pandémie, ont été réduites à des proportions quasi inexistantes. Pour preuve, il suffit de regarder Bella Hadid , virevoltant dans une mini-jupe plissée et taille basse sur Instagram ou Dua Lipa arborant un crop top Thom Browne et une mini-jupe à carreaux violant le code vestimentaire scolaire à New York. Après plus d'un an de confinement - dont la majeure partie a été passée à l'intérieur, emmitouflée dans nos joggings - la mode dans son ensemble est passée sous le rayon rétrécissant, ce qui a donné lieu à tout un tas de jupes qui ne sont certainement pas adaptées au vent.