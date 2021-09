Der Minirock feiert sein Revival (& wir wollen ihn kurz, sehr kurz)

Das einzige Kleidungsstück, das 2021 kürzer ist als unsere Party-Kleider, - Tops oder Cardigans ist der Rock, der im Laufe der Pandemie so weit zusammengeschrumpft ist, dass er kaum noch zu sehen ist. Du brauchst Beweise? Sieh dir nur mal Bella Hadid im superkurzen Falten-Hüftrock oder Dua Lipa im Thom-Browne-Crop-Top und gegen sämtliche Schul-Dresscodes verstoßenden Karo-Schulmädchen-Rock an. Nach mehr als einem Jahr im Lockdown – von dem wir den Großteil drinnen und in Schlabberklamotten verbracht haben – scheint die Fashion-Welt keine Lust mehr auf viel Stoff zu haben. Das Ergebnis: unzählige Röcke, die eindeutig in die Kategorie „NSFW“ fallen. Not safe for work – und genauso not safe for wind.