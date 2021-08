Der unnötige Gürtel der 2000er ist zurück & das hat psychologische Gründe

Die Modepsychologin Dr. Dawnn Karen, Autorin von Dress Your Best Life: How to Use Fashion Psychology to Take Your Look — and Your Life — to the Next Level , ist davon überzeugt, dass die unnötigen Gürtel direkt damit zusammenhängen. Sie meint, dass die nur-dekorativen Gürtel die Freiheit symbolisieren, heute Kleidung zu tragen, die wir vor rund einem Jahr noch nicht tragen konnten – oder für die wir damals zumindest keinen Anlass hatten. Dr. Mair sieht das ähnlich: „Manche Menschen ziehen sich jetzt lockerer und verspielter an, um ihre Freiheit und Freude darüber auszudrücken, jetzt endlich wieder unter Leute zu kommen .“