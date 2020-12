Eine Ode an die Handtaschen, die wir dieses Jahr vernachlässigt haben

Und deswegen werden wir jetzt kreativ. Ja, Corona 2.0 zwingt uns nach einem einigermaßen freien Sommer wieder in die Selbstisolation – aber anstatt unsere Lieblings-Accessoires in einer dunklen Ecke Staub sammeln zu lassen, verwandeln wir sie jetzt eben in das, was sie ja auch eigentlich schon sind: Dekoration. Elegante Taschen mit kunstvoll gebogenen Trägern thronen als Kunstwerke auf einem Bücherstapel. Kitschige, verspielte Exemplare ergänzen mang Kerzen und Blumensträußen das farbenfrohe Ambiente deiner vier Wände. Flauschige Kunstpelz-Versionen werden im Handumdrehen zu kuscheligen Kissen, und die besonders edlen Schmuckstücke werden zum Hingucker beim sozial distanzierten Spaziergang um den Block.