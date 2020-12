100 festliche Dinge, die du jetzt tun kannst (ohne die Regeln zu brechen)

Was kannst du also in Zeiten wie diesen tun? Weihnachten nähert sich und jeder noch so kleine Freudenmoment scheint der einzige Weg vorwärts zu sein. Die diesjährigen Feiertage werden sich von allen anderen unterscheiden, die wir je erlebt haben. Wir sollten uns um jeden Preis an den festlichen Momenten festhalten – ganz gleich, wie albern oder übertrieben oder nachsichtig sie erscheinen mögen – weil sie uns neues Leben einhauchen. Mögen eure Festtage fröhlich und heiter sein, ihr Lieben!