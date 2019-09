Neben dem Studium arbeitete Rose in einem Wettbüro und machte Musik in ihrer Freizeit. „Ich hatte ein ziemlich volles Programm: Erst ging ich in die Uni, zur Arbeit und nach Feierabend schmiss ich meinen Mac an und komponierte ein Lied. Oder ich schrieb die Lyrics zu einer Melodie, die ich schon hatte. Eines Abends kam ich nach Hause und war einfach zu müde. Ich ließ mein Laptop aus und ging ins Bett. Am nächsten Morgen wachte ich wütend auf und dachte: Für den Job nehme ich mir Zeit, aber nicht für meine Leidenschaft?“ Das war der Wendepunkt. Sie wusste, sie muss ihre ganze Energie von jetzt an in ihre Musik stecken, wenn sie wirklich etwas erreichen will. Und das machte sich bezahlt. Der erste Song, den sie nachdem Studienabbruch schrieb, war „Skwod“. Mit dem dazugehörigen Video gewann sie 2016 einen MOBO Award und das Publikum geht bei diesem Track auch immer noch am meisten ab und singt mit, wenn sie ihn live performt. „Er weckt Gefühle und das Publikum fällt sich buchstäblich in die Arme. Für mich ist es ein ganz besonderer Song, weil er der erste ist, den ich geschrieben habe als ich beschloss, professionell Musik zu machen“.