Milli Vanilli wurden von einer Branche benutzt, die Schwarze Artists missbraucht

Die Story von Milli Vanilli ist tragisch und schockierend, aber leider kein Einzelfall. In der Musikindustrie gibt es deprimierend viele Fälle von Schwarzen Künstler:innen, die rücksichtslos ausgenutzt wurden. Der Rockstar Little Richard wurde von seinem Label Specialty Records brutal unterbezahlt und verdiente nur einen halben Cent an jeder verkauften Platte seines Chart-Hits „Tutti Frutti“. Chuck D von Public Enemy verklagte Universal Records 2011 auf 100 Millionen Dollar an unbezahlten Lizenzgebühren . Manchmal kommt es aber auch innerhalb der Schwarzen Community zu solchem Karrieremissbrauch – man denke nur an die vielen Vorwürfe gegen Diddys Bad Boy Records , Lil Waynes Beef mit Birdman und Cash Money Records, oder Megan Thee Stallions gerade abgeschlossene Verhandlung mit 1501 Certified Entertainment . Ganz egal, wie berühmt sie sind: Viele Schwarze Künstler:innen sind ihren Labelbossen schutzlos ausgeliefert, denen es nur um den allmächtigen Dollar geht – selbst auf Kosten ihrer eigenen Artists. Zahlreiche Schwarze Künstler:innen versuchen daher, auf diese Korruption aufmerksam zu machen und sie aktiv zu bekämpfen, zum Beispiel in Form von Organisationen wie der Black Music Action Coalition . Weil diese Ausnutzung aber so tief in der Musikkultur verwurzelt ist, kann es manchmal unmöglich erscheinen, da irgendwas zu reformieren.