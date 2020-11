Damit schafft sich Simone nicht nur einen Ort, an dem die Zeit für einen kurzen Augenblick stillsteht, sondern auch ihren eigenen kleinen Safe Space, den sie gerne mit Musik füllt. “Ich bin sehr großer Fan der 80er Jahre und fast jedem Genre aus dieser Zeit”, sagt Simone. “Alles was Synthesizer hat, aber auch den Metal aus dieser Ära, New Wave oder die frühen Techno-Beginne – ich bin einfach ein 80s Kid.” Doch ihr Geschmack ist vielseitig und lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken. An manchen Tagen muss es nicht mal unbedingt Musik sein, um den Sound der Tattoo-Nadel dank Noise-Cancelling für einen kurzen Moment auszublenden. Dann kann es auch schon mal passieren, dass sie sich in den Abenteuern der drei ??? verliert