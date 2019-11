Glücklicherweise hat die Musikwelt schon jetzt neue Festtagshits für dich bereit und die kannst du bis zur Bescherung rauf und runter hören. Dieses Jahr beschenken uns nicht nur Sänger wie Ne-Yo mit einem tollen Weihnachtsalbum. Auch Schauspielerin Lea Michele ist auf den X-Mas-Zug aufgesprungen. Die Eiskönigin Idina Menzel überrascht uns sogar mit Duett mit keiner anderen als Ariana „Engelsstimme“ Grande ! Und natürlich darf auch Disney diese Weihnacht nicht fehlen.Ich habe hier für dich die neuesten und besten Weihnachtssongs von 2019 in der ultimativen Weihnachtsplaylist zusammengestellt. Also pack die Lichterketten aus, gönn dir all die süßen Weihnachtsleckereien und dreh die Lautstärke deiner Boxen so hoch es geht! Ho ho ho.