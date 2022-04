Wie Schwarze Frauen im Street Dance ihre Stimme wiederfinden

16 Jahre lang battlete Lady Beast auf nationaler Ebene und darüber hinaus, „um Haiti, Kanada, Boston und Schwarze Frauen weltweit zu vertreten“. Sieben dieser Jahre verbrachte sie damit, Jugendlichen in ihrer Gegend kostenlos Popping beizubringen. Außerdem trat sie im Vorprogramm von Weltstars wie Jay-Z, Ciara, Roxanne Shanté und Lil Wayne auf. Sie gehört zu den vielen Frauen, die beweisen, dass es keinen Mangel an talentierten Schwarzen Mädchen im Street Dance gibt. Dennoch musste Lady Beast die Hauptlast der Vorurteile tragen, die nur für Menschen wie sie gelten. „Ich glaube nicht, dass genug von uns zum Ausdruck bringen, wie sehr es wehtun kann, eine Schwarze Frau in dieser Welt zu sein. Denk nur an den psychischen Missbrauch, der uns in jungen Jahren angetan wurde, und wie uns das Gefühl gegeben wurde, wir hätten keine Stimme“, beklagt Lady Beast. Damit verdeutlicht sie auch die Geschichte jahrelanger Ausradierung – selbst in jenen Branchen und Bewegungen, in denen Schwarze Frauen eine wichtige Rolle spielen.