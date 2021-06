Das, was in meinen Ohren landet, ist eine Mischung aus so ziemlich jedem Genre und den unterschiedlichsten Interessen. Außer Techno – das macht mich aggressiv – und True Crime – davon bekomme ich Angst – findet sich so ziemlich alles in meinem Spotify Only You . Wie ein bunter Gemischtwarenladen, den man so kein zweites Mal auf der Welt findet.