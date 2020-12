Wie mir Musik und Podcasts 2020 Kraft gegeben haben

Ein Blick in Spotifys musikalischen Jahresrückblick ist tatsächlich ein bisschen wie ein Spiegel meiner Seele, ein “so habe ich mich letztes Jahr gefühlt, so hat es sich angehört”. Meine Musikauswahl ist von meiner Gefühlswelt gesteuert und andersrum. Es gibt nur wenige Dinge, die mich auf so einfache Weise mit Glück erfüllen können und einen so großen Einfluss auf mein Leben haben wie Musik. Ich weiß noch, wie ich Anfang dieses Jahres dachte, dass kein Jahr besser werden wird als 2020. Ich freute mich auf all die Konzerte und Festivals, für die ich schon Tickets hatte. Manche hatte ich unter Schweiß und Tränen in endlosen digitalen Warteschlangen ergattert. Bei anderen Karten konnte ich mein Glück kaum fassen, weil ich schon Jahre wartete, bis sie endlich einen Europa-Auftritt verkündigten. Und für meine liebsten K-Pop-Stars stand ich auch schon in der imaginären Vorverkaufs-Schleife.