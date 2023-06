Dein Survival Guide für Beyoncés Renaissance World Tour

Ganz ehrlich: Das Styling für ein Konzert (wie für Harry Styles’ Love On Tour ) macht schon fast so viel Spaß wie das Konzert selbst – und Beyoncé hat uns bereits viel Inspiration dazu geliefert, wie ihre Renaissance-Ära aussieht: wie ein Alien-Cowgirl bei einer Disco-Party. Bei ihren Konzerten hat Beyoncé ein paar Fans in silbernen Glitzer-Outfits mit Cowboy-Hüten von der Bühne aus gelobt. Wenn du also selbst etwas anziehen willst, was der Queen gefallen dürfte, empfehle ich Glitzer, Silber, Chrom, Cowboy-Stiefel und -Hüte. Achte aber auch darauf, dass dein Outfit bequem ist – schließlich wirst du den ganzen Abend tanzen. Zieh dir also am besten die bequemsten Schuhe an, die du hast (ich verstehe, dass du dich schick machen willst, aber bitte lass die High Heels zu Hause), sowie Klamotten, in denen du dich gut bewegen kannst.