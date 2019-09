Diese 6 Frisuren trägt Beyoncé immer auf Tour

Zückt eure Portemonnaies, denn die Carters gehen wieder auf Tour. Beyoncé und Jay-Z haben am 12. März bekannt gegeben, dass sie erneut gemeinsam Konzerte auf der ganzen Welt geben werden. Heute, am 14. März, startet der Presale für Tidal- und BeyHive-Mitglieder , am 19. März dürfen alle ihr Glück versuchen ein Ticket für die „On The Run II“-Tour zu ergattern. Viele Fans spekulieren, ob die Welttournee des Paares bedeutet, dass schon bald neue Musik von Bey erscheint oder ob es gar eine musikalische Zusammenarbeit bedeutet.