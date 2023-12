Spotify Wrapped ist ein Erfolg für Frauen – aber es gibt ein riesiges Problem

Bis zu diesem November war The Weeknd der meistgestreamte Artist weltweit, und der kanadische Sänger Drake landete auf Platz 3. The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, gilt schon seit einiger Zeit als umstritten (und das nicht nur wegen seiner Schauspielerei in der Serie The Idol, die durchwachsene Kritiken bekam), weil viele seiner Lyrics als frauenfeindlich empfunden werden. In seinem Song „The Hills“ von 2015 singt er beispielsweise: „I just fucked two bitches before I saw you“ (z. Dt.: „Ich habe zwei Bitches gefickt, bevor ich mich mit dir getroffen habe“). Esquire sprach ihn später darauf an, wie oft er in seinen Songs das Wort „bitch“ verwendet; daraufhin erklärte Tesfaye, The Weeknd sei „definitiv eine Rolle“, die er spiele – vermutlich, um sich vom Inhalt seiner Songs zu distanzieren. Sein Song „Lost In The Fire“ von 2019 wurde als potenziell homophob kritisiert , weil er darin singt: „You said you might be into girls, you said you’re going through a phase“ (z. Dt.: „Du meintest, du stehst vielleicht auf Frauen, du sagtest, das ist bloß eine Phase“). Klar, The Weeknd ist eine Rolle – aber ist es nicht trotzdem besorgniserregend, dass dieser Charakter, der mit seinen Lyrics potenziell schädliche Messages verbreitet, aktuell einer der meistgehörten Musiker:innen dieser Welt ist?