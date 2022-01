Ich habe ein Jahr lang keine Musik gehört & viel über mich gelernt

Natürlich gab es auch Momente, in denen ich nachgegeben habe. Erst letzte Woche saßen mein Freund und ich in unserer alten Schrottkarre, auf dem Heimweg von einem winterlichen Spaziergang , als der uralte, staubige CD-Player plötzlich ansprang, nachdem wir durch ein Schlagloch gefahren waren. Aus einer völlig anderen Ära schallte also plötzlich „No Children“ von The Mountain Goats aus den Lautsprechern, und John Darnielle sang: „I hope you die, I hope we both die.“ Ich brach auf einmal in Tränen aus. Wir hörten uns den ganzen Song an und sangen uns dabei bei offenem Fenster die Seele aus dem Leib.