Schon mal was von ASMR gehört? Klingt nach einer nicht so angenehmen Diagnose, oder? Doch bei dem Begriff handelt es sich um ein angenehmes Kribbeln im Kopf. Viele, die bereits auf den Geschmack kommen durften, bezeichnen es sogar als einen Orgasmus des Gehirns – ausgelöst durch ein sanftes Flüstern oder das Rascheln von Papier.



Was sich im ersten Moment ziemlich skurril anhört, ist ein großer Internet-Trend geworden, der langsam von Amerika nach Deutschland überschwappt. Ausgelöst wurde er von Maria, einer hübschen blonden Amerikanerin mit russischer Abstammung. Ihr Youtube-Account wird von knapp 700.000 Menschen abonniert, ihre Videos schauen im Schnitt zwei bis sechs Millionen Internet-User, manchmal sogar 15 Millionen. Und was hat nun diese Blondine, was andere nicht haben? Ein Talent, Menschen in ihren Bann zu ziehen, könnte man sagen. Mit ihrer Engelsstimme flüstert sie in die Kamera, in anderen Videos bürstet sie sanft ihre Haare oder faltet flauschige Handtücher. Und Millionen Menschen schauen ihr dabei zu. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um eine neuen Form des Voyeurismus, sondern um eine Tiefentspannung für jedermann. Während manche einschalten, um sich vom Alltagsstress zurückzulehnen oder die Videos als Einschlafhilfe nutzen, bringen andere ihr Gehirn damit in Ekstase.



Wenn Maria also fein über ein Buch streicht, kann das ASMR, Autonomous Sensor Meridian Response, auslösen. Eine deutsche Übersetzung des Begriffes gibt es bisher nicht. Dafür aber eine Beschreibung vieler Menschen, die den „Gehirn-Orgasmus“ bereits erlebt haben. Wenn sie den Tönen aus dem Alltag lauschen, überkommt sie ein wohliges Kribbeln – erst im Hinterkopf, dann breitet es sich über den ganzen Körper bis in die die Wirbelsäule und Gliedmaßen aus. Das Kopf-Prickeln wird als überaus angenehm und beruhigend empfunden. Ausgelöst wird es durch Sinnesreize, so genannte Trigger – in diesem Fall erzeugt durch grazile Bewegungen und sanfte Geräusche.