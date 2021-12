Mein Freundeskreis zerbricht gerade – aber das ist okay

Das begriff auch Katie irgendwann. Sie erkannte, dass sie ihre Erwartungen an eine „normale“ Freundschaft ändern musste. „In unserer Jugend schauten wir Serien wie Friends und Sex and the City, die uns vermittelten, dass deine Cliquen in deinen 20ern und 30ern für immer deine besten Freund:innen bleiben“, sagt sie. „Das stimmt nicht. Die Leute werden erwachsen, ziehen weg, studieren. Unterschiedliche Freundschaften erfüllen unterschiedliche Zwecke.“