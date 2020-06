Freundschaften spielen aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle in unserem Leben: Sie machen uns glücklich und bestätigen unseren Selbstwert. Sie sorgen für ein Gefühl der Geborgenheit und Zusammengehörigkeit. Sie bieten uns einen Rahmen, in dem wir uns entwickeln können und mehr über uns und andere Menschen lernen können. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft immer so sein.