Ich weiß nicht, ob es jeder kennt. Aber viele von uns bestimmt. Heute gibt es sogar einen Begriff für dieses plötzliche nicht mehr melden, Kontakt einstellen, sich in Luft auflösen: Ghosting. War und ist mir neu der Begriff, was er beschreibt aber dafür umso bekannter. Ich hatte mal eine Freundin, die hab ich im Studium kennengelernt. Wir sind sieben Jahre lang durch dick und dünn gegangen. Wir haben gemeinsam gelacht, gefeiert, Liebeskummer gehabt, geweint, Prüfungen hinter uns gebracht und uns auf die Semesterferien gefreut. Ich kannte ihre Familie und sie meine, sie meine Freunde, ich ihre. Nun ja, sind wir ehrlich: Das waren nicht sonderlich viele. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, wieso eine so nette, so attraktive, so wunderbare Person wie meine Freundin nur so wenig enge Freunde hat. Den Gedanken dann aber wieder verworfen. Weil mit ihr ja alles in Ordnung war.

Heute bin ich älter und denke mir, auch das hatte Gründe. Ob es ihre überdominanten Eltern waren, die sie in ein Korsett gepresst haben in das sie leider Gottes versucht hat zu passen, oder ob es ihre offensichtliche Konfliktscheue war – vielleicht hat sie auch einfach schon viele Freunde von sich einfach abgesägt, so wie mich damals. Ich fand es schon seltsam, dass sie nach der Trennung von ihrem Freund alle seine Freunde bei Facebook gelöscht hat. So rigoros und kindisch. Weil das ja nun auch ihre Freunde waren. Aber da dachte ich noch, sie ist vielleicht verletzt. Kann das schwer ertragen. Bis ich diejenige war, die einfach aus ihrem Leben geschmissen wurde.