Warum habe ich gerade das Gefühl, dass mich niemand leiden kann?

Das lässt sich auch in Zahlen nachweisen. Groß angelegte internationale Studien haben bestätigt, dass soziale Ängste und Phobien durch zu viel Zeit allein vor allem in Ländern mit Lockdown-Regelungen zunehmen. Während wir also diese langen, ineinander verschwimmenden Tage in unseren eigenen vier Wänden aussitzen, leidet darunter vor allem das, was außerhalb eben dieser Wände liegt – die Beziehungen zu der Welt um uns herum, zu unseren Freund:innen, Verwandten und Bekannten. Kurz gesagt: Wir verlieren den Anschluss an unser eigenes Netzwerk. Wie auch der Professor der evolutionären Psychologie Robin Dunbar aus Oxford am Ende des letzten britischen Lockdowns sagte: „Freundschaften verwelken, wenn man sich nicht sieht, und das ziemlich schnell.“