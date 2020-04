Aber irgendwie ist Ally auch froh. „Mir fällt es viel leichter, in Selbst-Isolation zu leben, als einigen meiner Freund*innen. Es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich wochenlang die Wohnung nicht verlassen habe. Ich habe also kein Problem damit, drinnen zu bleiben oder allein zu sein.“ Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. „Ich weiß, dass es nicht zu 100 Prozent gesund ist, wie ich mich fühle und dass dieses Verhalten eigentlich auch nicht gut für mich ist. Ich weiß, ich sollte wenigstens eine kleine Runde spazieren oder zumindest täglich in den Garten vor dem Haus gehen.“