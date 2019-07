„Im Moment verwende ich den Darker Skin Tones Enzyme Cleanser von Dr. Barbara Sturm . Ich habe sehr sensible Haut und in der Minute, in der ein Produkt meine Haut berührt, reagiere ich darauf. 24/7 Make-up zu tragen, macht die Sache auch nicht gerade besser. Mittlerweile weiß ich aber, was ich vertrage und was nicht – und das sage ich auch. Manche finden das nicht cool, aber am Ende ist es meine Haut. Ich muss mit gereizter Haut rumlaufen, nicht die Make-up-Artists. Und ich bin auch diejenige, die sich unsicher und unwohl in ihrer Haut fühlt, wenn sie nicht gut aussieht. Deswegen nehme ich zum Beispiel zu Fashion-Week-Veranstaltungen immer meine eigene Creme, Cleanser und Foundation mit, um auf der sicheren Seite zu sein.“