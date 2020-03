Auch wenn manche jetzt schon über eine mögliche Lockerung der Vorschriften sprechen, so schnell werden wir das Thema Corona nicht abhaken können, wenn wir so viele Menschenleben wie möglich retten wollen. Was gleichzeitig bedeutet, die meisten von uns sitzen weiterhin auf unbestimmte Zeit zu Hause fest. Manche wenigstens noch mit Partner*in , Mitbewohner*in oder Familie, andere komplett allein . Jede dieser Szenarien bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich und einfach ist die aktuelle Situation wahrscheinlich für niemanden. Was wir alle aber gemein haben ist: Gerade in Zeiten der Selbst-Isolation und Quarantäne sollten wir versuchen, den Kontakt zur Familie und zu Freund*innen zu halten – unserer aller mentaler Gesundheit zuliebe.