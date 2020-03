Corona: Ich bin seit 7 Jahren single & habe mich noch nie so einsam gefühlt, wie jetzt

Ich bin jemand, der sich normalerweise für Single-Positivity einsetzt. Deswegen fällt es mir jetzt auch schwer, dass sich ein Teil von mir gerade wünscht, ich hätte einen Partner, der in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit an meiner Seite ist. Wie viele andere checke ich die Nachrichten aktuell praktisch pausenlos. Dabei bin ich auch auf Artikel gestoßen, die Tipps geben, wie man die Quarantäne erträglicher machen kann. Allerdings richten die sich so gut wie alle an Menschen, die in WGs leben oder mit Kindern zu Hause ausharren müssen. Tipps für Personen, die allein leben, finde ich jedoch kaum welche – obwohl es allein in Deutschland etwa 17,33 Millionen Einpersonenhaushalte gibt.