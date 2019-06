Warum ich keine Lust mehr darauf habe, die Meilensteine von Pärchen zu feiern

Manchmal beobachte ich mich selbst bei diesen Events. Wie ich dastehe, mich mit den anderen Gästen unterhalte und das Universum anflehe, dass mich heute niemand fragt: „Und wie läuft's bei dir so in der Liebe?“. Auf einer gottverdammten Hochzeit! Ich meine: Wirklich? Irgendwann ist meine Belastungsgrenze einfach überschritten. Und dann höre ich mich selbst reden. Davon, wie toll alles läuft. Ich verstecke mich hinter meinem Job und frage mich, ob ich das mache, weil meine Karriere der einzige Bereich in meinem Leben ist, bei dem sich meine Bemühungen tatsächlich ausgezahlt haben. In diesem Moment geht es mir nicht darum, den Menschen zu erzählen, was wirklich in mir vorgeht; ich versuche einfach nur dafür zu sorgen, dass es mir weniger beschissen geht. Weniger ausgegrenzt. Es reicht schließlich, dass ich mich schon allein räumlich gesehen sehr weit weg vom glücklichen Paar befinde. Der Single-Tisch steht selten direkt neben dem Brauttisch. Alleinstehende Frauen auf Hochzeiten sind traurig und verzweifelt. Glaubst du nicht? Dann schau dir an, was passiert, wenn der Brautstrauß geworfen wird. In so ziemlich jedem Film, der seit 1995 gedreht wurde. Wenn ich allein zur Hochzeitsgesellschaft dazustoße, werde ich direkt abgestempelt. Auch, wenn ich selbst – nach viel Selbstreflexion und harter Arbeit – ganz gut damit klarkomme, single zu sein, ändert das nichts daran, wie andere mich wahrnehmen. Wie sie mit mir umgehen. Jahr für Jahr.