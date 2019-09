Allein unterwegs: Die besten Orte für Alleinreisende und Singles

Das gute an Oberösterreich ist ja, dass es gar nicht mal so weit weg von Deutschland ist und unzählige kleine Gemeinden beherbergt, in denen definitiv jede Mutti besser kochen kann, als es eure feuchten Träume erlauben. In der besonders schnuckeligen Gemeinde Sankt Stefan am Walde findet sich sogar ein auf Singles, Alleinreisende und Freundesgruppen spezialisiertes Traumhotel. Eingebettet in die sanft-hügelige Mühlviertler Landschaft wartet das Aviva mit Wellness, Yoga, Hüttengaudi und Bierverkostungen auf euch. Halt je nachdem, worauf ihr so Bock habt.