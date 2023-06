Mexiko ist für euch ein Rückzugsort. Wonach sehnt ihr euch da?

A: In Mexiko gibt es einfach eine andere Mentalität. Besonders in Mexiko City ist es das ganze Jahr wie Frühling und es wird nie so grau und trist wie in Berlin.

G: Selbst in dem lautesten Straßenverkehr gibt es eine innere Ruhe. Man nimmt alles gelassener und entspannter – sogar, nachdem wir wieder nach Hause gereist sind.