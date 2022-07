Ich fliege immer über Amsterdam und von dort ist man dann in sechs Stunden Flugzeit in da, zum Kotoka Airport in der Hauptstadt Accra im Süden des Landes. Der Flughafen ist super schön und sehr übersichtlich gestaltet, ich habe selten so eine entspannte An- und Abreise erlebt. Von da aus kann man mit Sammeltaxis, sogenannte Tro tros, weiter an das eigentliche Reiseziel fahren. Tro tros gehören zu einem Besuch in Ghana einfach dazu und sind ein sehr günstiges Fortbewegungsmittel. Taxis gibt es am Flughafen aber natürlich auch.