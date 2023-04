Mach das meiste aus deiner Reise nach Vietnam – mit Sandra Dang

In die Heimat zu verreisen ist ein eigenartiges Gefühl für Sandra Dang. Die in Deutschland geborene Wahlberlinerin mit vietnamesischer Mutter sieht Hanoi zwar als ihre Heimat an, doch muss sie sich Urlaub nehmen, um nach Hause zu reisen. In ihren zahlreichen Reisen konnte sie Vietnam als Touristin und Einheimische entdecken – the best of both Worlds.