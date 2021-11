Frauen treiben die Zürcher Kunstwelt voran

Wir haben uns also in der Schweizer Metropole angesehen, wie gut das aussehen kann. Dafür haben wir der Designerin und Labelgründerin Nadja Stäubli, die in Zürich seit zehn Jahren ihren Laden Schoenstaub betreibt, einen Besuch abgestattet. Sie kreiert neben Interior-Objects, Textil und Keramik vor allem auch die angesagtesten Teppiche Zürichs. Uns erzählt sie, wie die Branche sich in ihren Augen gewandelt hat, was sie inspiriert, und welche female-led Orte wir unbedingt genauer unter die Lupe nehmen sollten. Seht am besten selbst: