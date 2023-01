Im Laufe ihres Van-Life-Abenteuers hat Abigail monatelang die kalifornische Küstenregion durchstreift. Sie hat mehrere Tage damit verbracht, mit Freunden eine Seilschaukel in einem Canyon in Moab zu bauen. Sie hat an unzähligen heißen Quellen Halt gemacht und auf schneebedeckten Bergen gezeltet. Sie hatte dabei aber auch keine Angst, die unsexy, ungefilterte Wahrheit zu zeigen, die in unseren Feeds sonst oft versteckt bleibt. Für sie stehen diese nicht kuratierten Momente stellvertretend für die vielen schwierigen und schönen Momente, die ihre Entscheidung, das Leben aus einem fahrenden Auto heraus zu leben, begleitet haben. „Es geht nur um die Perspektive“, sagt sie. „Unsere Erfahrungen sind das, was wir aus ihnen machen. Das Leben im Van ist nur deshalb glamourös, weil ich so viele Dinge sehen und tun kann.“