Wie viele andere Menschen, die hier aufgewachsen sind, zieht es mich immer wieder in diese Stadt zurück. Was mir an Frankfurt am besten gefällt, ist, dass alle Szenen miteinander verbunden sind – von Musik über Kunst bis hin zu Mode und Essen. Die Stadt hat so viel zu bieten und ist doch recht klein, was bedeutet, dass man sich schnell zurechtfindet. Genial auch, wenn ihr im Moxy Frankfurt City Centre übernachtet. Heute nehme ich euch mit zu einigen meiner Lieblingsorte in meiner Heimatstadt.