Wann ward ihr eigentlich das letzte Mal im Museum? Oder im Theater? Oder bei einem klassischen Konzert? Schon länger her? Dann wird’s Zeit! Bringt Abwechslung in eure Freizeitgestaltung und macht was anderes als ins Kino oder in eine Bar zu gehen. Langweilig muss das auf keinen Fall sein, denn es gibt ja auch interaktive Museen, moderne Theaterinszenierungen und Klassikkonzerte im Freien. Behandelt die Verabredung mit eurer Freundin gedanklich wie ein erstes Date: Seid kreativ, denkt mal in eine andere Richtung und probiert was Neues aus. Minigolf kann zum Beispiel auch lustig sein und sogar töpfern oder stricken macht mit der besten Freundin Spaß.