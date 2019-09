9 Tipps, wie du depressiven Menschen helfen kannst

1. Pass auf dich auf

Du kannst nur für andere Leute da sein, wenn es dir selbst gut geht, denn sonst verliert ihr euch schnell in einem Strudel aus Depressionen und zieht euch nur gegenseitig runter. Gönne dir Ruhepausen und Zeit für dich, stecke deine Grenzen ab und achte darauf, dass diese nicht überschritten werden. Klar, du willst am liebsten 24/7 helfen, aber das geht nicht, denn auch die größten Energiereserven sind irgendwann aufgebraucht. Gönne dir also Zeit, um deine Akkus aufzuladen, und kommuniziere deutlich, wenn du etwas nicht möchtest. Depressive Menschen können oft nicht so gut mit Ablehnung umgehen, da es sie in ihrer Meinung bestärkt, nichts wert zu sein. Achte also darauf, rechtzeitig und vorsichtig zu kommunizieren, wenn du Zeit für dich benötigst und nicht im letzten Moment zu explodieren oder einfach zu verschwinden. Die Situation ist für alle Beteiligten wirklich nervenaufreibend und es ist ganz normal, dass du ab und zu Zeit für dich brauchst. Kommunikation ist hier der Schlüssel zum Erfolg, denn wenn du offen und ehrlich darüber sprichst, was du kannst und was nicht und wo deine Grenzen sind, ist ein großer Konfliktherd schon einmal aus der Welt geräumt.