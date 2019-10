Was ich mal sagen wollte: Sprache schafft Wirklichkeit

Ich habe noch nie so viel über Sprache nachgedacht wie in den letzten zwölf Monaten. Natürlich beschäftigte ich mich auch schon vorher berufs- und studienbedingt mit Sprache. Aber auch ich war mein Leben lang blind für sehr viele Dinge. Vor allem für die vielen Diskriminierungen, die sich noch immer in unserer Sprache verbergen.