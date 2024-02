Ich bin 27 – sollte ich bei Dates erzählen, dass ich eher keine Kinder will?

Mein anderes Problem ist die Tatsache, dass ich mir ja noch gar nicht sicher bin. In den letzten fünf Jahren habe ich mich weiterentwickelt, und obwohl sich mein Blick auf Kinder seitdem nicht geändert hat, kann ich nicht garantieren, dass das für immer so bleibt. Ich will mich nicht festlegen müssen; genau deswegen bin ich eben so zögerlich, das Thema gegenüber meinen Dates überhaupt anzuschneiden. Viele Leute lieben es, Frauen ein „Ich hab dir doch gesagt, dass du deine Meinung noch ändern würdest!“ vor die Füße zu werfen, wenn sie sich dann doch dazu entscheiden, ein Kind zu bekommen. In der Radiosendung BBC Women’s Hour sagte die Schauspielerin Jodie Comer vor Kurzem über ihren neuesten Film The End We Start From: „Bevor ich diese Rolle als Mutter spielte, hatte ich nie das Gefühl, einen Mutterinstinkt zu haben.“ Durch die Rolle habe sie festgestellt, dass ihr die Vorstellung immer mehr gefiel. Das Leben ist nicht in Stein gemeißelt, und ich will nicht, dass irgendwer meine eventuellen zukünftigen Kinder als Geständnis dafür betrachtet, dass ich „falsch lag“ oder mich selbst nicht genug kannte. Denn ist unsere freie Wahl nicht eine der Säulen vom Feminismus?