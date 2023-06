Ich kann keine Mutter werden – aber ich liebe es, Tante zu sein

Es ist noch nicht so lange her, dass sich Henry regelmäßig zu mir in meinen großen Ledersessel setzte und mich fragte, wieso ich eigentlich keine Kinder habe . Seine Frage entsprang nicht dem sozialen Quatsch, der uns allen irgendwann eingetrichtert wird; sie war selbstsüchtig auf eine Art, wie es nur Kinder sein können: Er wünscht sich Cousins und Cousinen zum Spielen. Meine Antwort auf seine Frage war immer dieselbe: „Ich habe versucht, eigene Kinder zu bekommen, und es hat nicht geklappt. Dann sah ich, wie perfekt ihr beide wart, als ihr zur Welt kamt. Also fragte ich eure Mama, ob wir uns euch teilen könnten. Sie sagte Ja. Also bist du auch mein kleiner Junge.“ Diese Antwort hat ihm immer ausgereicht, und irgendwann konnte er sie auswendig und sprach sie mit mir mit. Dann vergrub ich mein Gesicht in seinen Haaren, um meine Tränen der Freude vor ihm zu verbergen.