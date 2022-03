Meine kleine Schwester ist verlobt & alle fragen mich, ob es mir „gut geht“

Aus rationaler Sicht wissen wir natürlich, dass das Quatsch ist . Und trotzdem stellen wir unverheiratete Frauen immer noch als hysterisch dar und unterstellen ihnen, sie seien verzweifelt auf der Suche nach einem Ehemann. Wir betrachten sie gleichzeitig als zerbrechlich und gefährlich, obwohl doch so viele von ihnen – wie ich – einfach dankbar dafür sind, finanziell unabhängig zu sein und zu einer Zeit zu leben, in der anerkannt wird, dass es manchmal einfach besser ist, vorübergehend allein zu sein – anstatt in einer unglücklichen Beziehung festzusitzen, weil du Angst davor hast, was andere von dir denken könnten, wenn du Schluss machst. Und natürlich gelten all diese veralteten Stereotypen nicht für Single-Männer.