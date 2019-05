Der besagte Experte heißt Paul Dolan . Er ist Professor für Verhaltenswissenschaften an der London School of Economics und Bestsellerautor von Happiness By Design . Vor kurzem sprach er beim Hay Festival in Wales über genau dieses Thema. In seinem Vortrag sagte er, dass die traditionellen Erfolgsstandards nicht im Zusammenhang mit Glückseligkeit stehen – besonders, wenn es um die Themen Heiraten und Kinder kriegen geht.