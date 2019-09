Wenn du schon lange kein Seil mehr in der Hand hattest, geschweige denn damit gesprungen bist, kann es sein, dass es sich anfangs noch etwas komisch anfühlt. Aber Seilspringen ist wie Fahrrad fahren – das verlernst du nicht. Laut Kloots ist der einfachste Weg, sich wieder daran zu gewöhnen, das Seil wegzulegen und mit den Händen nur so zu tun, als ob du eins in der Hand hättest. „Beginne erstmal damit ohne Seil zu springen“, sagt sie. „Vergiss aber nicht wie lang dein Seil wirklich ist. Springe nur so hoch, wie dein Seil dick ist.“ Sobald sich die Bewegungen natürlich anfühlen, kannst du richtig loslegen. „Ändere nichts an deiner Art, wie du springst, nur weil du jetzt ein Seil in der Hand hast“, fügt sie hinzu.