1,75 Meter groß, lange blonde Haare, schlank und große, feste Brüste. Ein gesetztes weibliches Schönheitsideal bei Frauen – aber auch bei Männern, die sich so die ideale Partnerin vorstellen. Sicherlich, Klischee, aber dennoch in einigen Köpfen fest verankert. Ist das noch zeitgemäß? Stimmt das noch überein mit dem heutigen Bild einer Frau? Und was ist mit Frauen, die sich für eine andere Art von Körperkult als dreimal die Woche joggen gehen entscheiden?



Bodybuilding ist längst keine Männerdomäne mehr und auch im Bereich Crossfit gibt es immer mehr ambitionierte Powerfrauen, die nicht nur den Sport an sich, sondern auch ihre Körper neu formen und stählen. Dabei geht es häufig nicht nur darum fit zu sein, sondern auch um einen Körperkult und ein ästhetisches Ideal. Eins, was von der breiten Masse vielmals noch mit Argwohn betrachtet wird – von Männern, aber auch von anderen Frauen. Wieso? Vielleicht weil wir zu sehr geprägt sind von gesellschaftlichen Normen, von Typen, Looks, Erscheinungen, die uns in Medien und im alltäglichen Leben immer wieder vorgegeben werden?