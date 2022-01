Ich bin Single & es ist mir peinlich, wie einsam ich mich fühle

Eine der Methoden, mit denen sich Gefühle und Gedanken verarbeiten lassen, ist Grübeln. Vielleicht verbringst du viel Zeit damit, dir folgende Fragen zu stellen: „Warum fühle ich mich so? Vielleicht will ich gar nicht Single sein? Sollte ich eine Beziehung eingehen? Warum geht es mir gerade nicht gut? Ist es schlecht, dass ich mich schlecht fühle?“ Wir können uns da ganz schön gedanklich verstricken. Neben dem Zulassen von Gefühlen gibt es eine Reihe von Methoden, die hilfreich sein können, wenn du beim Grübeln nicht weiterkommst. Eine davon ist Ablenkung. Damit meine ich aber nicht Ablenkung im Sinne von Vermeidung, sondern eher Abwechslung. Es geht darum, etwas Gutes für dich zu tun, anstatt zu grübeln, wie z. B. etwas, das dir Spaß macht. Atemübungen sind auch sehr zu empfehlen. Wenn du also spürst, dass unangenehme Gedanken und Emotionen in dir aufsteigen und du dich in einem mentalen Wirrwarr verfängst, kannst du da wieder herauskommen, indem du dich z. B. innerlich auf grundlegende Dinge wie deinen Atem oder deine Körperempfindungen konzentrierst. So kannst du einer negativen Gedankenschleife ein Ende setzen.