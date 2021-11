Mit dieser DIY-Klopftechnik wirst du negative Gedanken & Emotionen los

Du willst deine negativen Gedanken und Emotionen loswerden? Die richtige Technik zu finden, kann bei all den Angeboten, die es so gibt, ganz schön schwierig sein. Außerdem kann es sehr lange dauern, bis du endlich das findest, was auch tatsächlich für dich funktioniert. Es gibt viele großartige Selbsthilfe-Praktiken – von Meditation bis hin zu Sport –, die sehr hilfreich sein können, vor allem dann, wenn Therapie aus welchen Gründen auch immer keine Option ist. Nicht jede Technik ist aber für jede:n von uns geeignet. Wenn rein geistige oder körperliche Methoden nichts für dich sind, werden dir Meditation oder körperliche Bewegung nicht so viel bringen. Im Gegenteil, denn aus diesem Grund können sie deine negativen Gedanken und Gefühle sogar verstärken. Es gibt jedoch eine Technik, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut und einen eher körperlichen Ansatz mit geistigen Übungen verbindet. Die Rede ist von „Emotional Freedom Technique“ (EFT).